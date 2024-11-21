https://news.day.az/society/1709308.html

В Баку возобновляется работа более 40 автобусных маршрутов - СПИСОК и ДАТА

С 25.11.2024 года в Баку возобновляется работа ряда автобусных маршрутов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов.