https://news.day.az/society/1709308.html В Баку возобновляется работа более 40 автобусных маршрутов - СПИСОК и ДАТА С 25.11.2024 года в Баку возобновляется работа ряда автобусных маршрутов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов.
В Баку возобновляется работа более 40 автобусных маршрутов - СПИСОК и ДАТА
С 25 ноября в Баку возобновляется работа десятков автобусных маршрутов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, возобновляется работа еще 46 автобусных маршрутов.
Это маршрутные автобусы №№ 1, 7B, 13, 15, 31, 37, 38, 40, 54, 55, 60, 62, 70, 71, 93, 96, 105, 107, 118A, 118B, 131, 139, 141, 148, 162, 163, 166, 168, 169, 172, 173A, 173B, 184, 185, 189, 197, 198, 204, 205, 214, 216, 217, 120E, M8, 140E и E1.
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