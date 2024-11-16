Возобновляется работа еще двух бакинских автобусов

С 18 ноября будет возобновлено движение еще по двум регулярным автобусным маршрутам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с указанной даты начнется функционирование маршрутов №4 и 10.

Возобновление движения на других маршрутах планируется поэтапно.

Напомним, ранее AYNA анонсировало восстановление движения по маршрутам №2, 6, 24 и 46 с 18 ноября.