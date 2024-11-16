https://news.day.az/society/1707880.html Возобновляется работа еще двух бакинских автобусов - Дата С 18 ноября будет возобновлено движение еще по двум регулярным автобусным маршрутам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с указанной даты начнется функционирование маршрутов №4 и 10. Возобновление движения на других маршрутах планируется поэтапно.
Возобновляется работа еще двух бакинских автобусов - Дата
С 18 ноября будет возобновлено движение еще по двум регулярным автобусным маршрутам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с указанной даты начнется функционирование маршрутов №4 и 10.
Возобновление движения на других маршрутах планируется поэтапно.
Напомним, ранее AYNA анонсировало восстановление движения по маршрутам №2, 6, 24 и 46 с 18 ноября.
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