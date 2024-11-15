https://news.day.az/society/1707319.html В Баку возобновляется работа еще нескольких автобусов С 18 ноября 2024 года в Баку возобновится движение ряда автобусных маршрутов. Как передает Day.Az со ссылкой на AYNA, будут восстановлены схемы движения регулярных внутригородских маршрутов № 2, 6, 24 и 46. Поэтапно будет осуществляться возобновление работы и других регулярных маршрутов.
В Баку возобновляется работа еще нескольких автобусов
С 18 ноября 2024 года в Баку возобновится движение ряда автобусных маршрутов.
Как передает Day.Az со ссылкой на AYNA, будут восстановлены схемы движения регулярных внутригородских маршрутов № 2, 6, 24 и 46.
Поэтапно будет осуществляться возобновление работы и других регулярных маршрутов.
Отметим, что недавно в Баку возобновили работу десятки автобусов.
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