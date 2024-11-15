В Баку возобновляется работа еще нескольких автобусов

С 18 ноября 2024 года в Баку возобновится движение ряда автобусных маршрутов.

Как передает Day.Az со ссылкой на AYNA, будут восстановлены схемы движения регулярных внутригородских маршрутов № 2, 6, 24 и 46.

Поэтапно будет осуществляться возобновление работы и других регулярных маршрутов.

Отметим, что недавно в Баку возобновили работу десятки автобусов.