В Баку возобновляется работа ряда автобусов

Агентство наземного транспорта (AYNA) с завтрашнего дня возобновляет работу ряда автобусных маршрутов.

Как передает Day.Az со ссылкой на AYNA, возобновлена будет работа автобусных маршрутов № 3, 5, 17, 18, 21, 30, 32, 36, 39, 49, 61, 88, 65, 77, 120, 125, 140, 149, 150, 160 и 141E.

К станции метро "Улдуз" временно закреплены маршруты № 118А, 118Б, 148, 173А и 173Б. Они будут курсировать по Балаханской дороге.

Работа других регулярных маршрутов будет возобновляться поэтапно.

Недавно сообщалось, что пассажирам станет проще найти места на поезд до Агстафы.