Пассажирам станет проще найти места на поезд до Агстафы

В связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) вводит дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку начиная с 17 ноября. Это делается для удовлетворения возросшего пассажирского спроса в дни проведения масштабного международного мероприятия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АЖД, пассажиры смогут ежедневно путешествовать в обоих направлениях между Баку и Агстафой как на дополнительно назначенных поездах, так и на составах, курсирующих по традиционному графику.

Компания рекомендует пассажирам, планирующим поездки по междугородним маршрутам, прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал минимум за 2 часа до отправления, учитывая повышенную интенсивность дорожного движения в связи с проведением COP29. При этом провожающим и встречающим по возможности следует воздержаться от захода на территорию вокзала. Сотрудники вокзала окажут пассажирам всю необходимую поддержку.