Рашад Набиев обсудил с пакистанским коллегой авиационное сотрудничество

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в области транспорта, в частности, авиации.

В то же время состоялся обмен мнениями о совместной деятельности авиационных операторов Азербайджана и Пакистана.