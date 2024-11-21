https://news.day.az/economy/1709291.html Рашад Набиев обсудил с пакистанским коллегой авиационное сотрудничество Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.
Рашад Набиев обсудил с пакистанским коллегой авиационное сотрудничество
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в области транспорта, в частности, авиации.
В то же время состоялся обмен мнениями о совместной деятельности авиационных операторов Азербайджана и Пакистана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре