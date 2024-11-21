Автор: Байрам Эльшадов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает забавлять внутреннюю публику. Нацепив на голову шлем, Воваевич по традиции вскочил на велосипед и помчался по безлюдной трассе крутить педали ни свет ни заря. Изо всех сил прижавшись к сиденью пятой точкой, Пашинян пролепетал о том, как модно нынче ехать на работу на велосипеде.

Ох, уж этот Никол Воваевич! Едва ли успев нажать на педали, он тут же с энтузиазмом начал вещать о новом "велосипедном ренессансе" в Армении. Конечно, какой еще транспорт может быть ближе народу, чем двухколесный друг? Лишь бы не вспоминали про всякие там разбитые дороги, которые давно находятся в плачевном состоянии и превратились в полосу препятствий.

Пашинян, забыв обо всех государственных делах, пытается показать гражданам - я, простой смертный премьер, бодро наяриваю педалями. А что, с кризисами и важными вопросами подождать можно. Кто-то может подумать, что это просто способ отвлечь внимание от экономических трудностей или геополитических провалов. Но нет! Это живая метафора армянской национальной политики - крутите педали сами, держитесь, как можете, и не задавайте лишних вопросов, если не хотите полететь в кювет.

Пока Воваевич продолжает свой велопробег по просторам армянского абсурда, у публики невольно возникает вопрос: а есть ли у этого премьера тормоза? Зрелище, конечно, на высоте: шлем, балаклава, энтузиазм - всё, как в показушном шоу. Вот только вряд ли зрители оценят этот бесконечный цирк с педалями. Ведь в Армении все еще остается куча внутренних проблем, среди которых особо выделяются нищета и высокая безработица. И все потому, что Ереван под всяческими предлогами тянет с подписанием мирного договора, который принес бы стране экономические дивиденды. Так что Пашиняну нужно меньше ездить на велосипеде и заниматься этими вопросами.

Но что мы видим сейчас? Воваевич, пока есть силы, бодро сливается с утренним асфальтом. Возможно, его следующий трюк - это прыжок с велосипеда и сделать сальто в воздухе. Ну а пока - крутите, господин премьер, крутите. Лучше Армении от этого не будет.