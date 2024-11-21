COP for Hope: Литва надеется на обеспечение климатического финансирования для развивающихся стран на COP29

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - министр охраны окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас.

В эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 Симонас Гентвилас отметил, что конференция организована на высоком уровне, передает Day.Az.

"Спасибо, Азербайджан, за проведение этой конференции. Вы действительно становитесь профессионалами в организации международных мероприятий. Говорить о прогрессе пока рано. Обсуждения и переговоры продолжаются, и ключевые решения обычно принимаются в последние дни конференции, поэтому нужно дождаться пятницы", - сказал министр.

Гентвилас выразил надежду на достижение соглашения об отказе от использования ископаемого топлива.

"Заявление G20 о постепенном отказе от ископаемого топлива оказалось слишком слабым. Мы надеемся, что будет обеспечено финансирование для развивающихся стран. Это два ключевых вопроса. Если мы говорим об изменении климата, то должны использовать меньше нефти, газа и угля, а в конечном итоге полностью отказаться от них", - подчеркнул он.

Министр отметил, что изменения климата затрагивают все регионы, поэтому каждый должен внести свой вклад.

"Экономики, основанные на нефтяных ресурсах, обладают наибольшим потенциалом для преобразований, поскольку это богатые экономики. Азербайджан, будучи крупным торговым партнером Литвы, имеет отличные возможности для этого. Мы искренне ценим Азербайджан. Мы должны стремиться стать примерами для других. Азербайджан уже достиг значительных успехов, и многие страны смотрят на вас, как и на Литву, в поисках идей для трансформации своей экономики", - отметил Гентвилас.

Министр напомнил, что Литва участвует в переговорах через Европейский союз будучи членом союза.

"Мы вносим коллективный вклад в Новую коллективную количественную цель и остаемся крупнейшими донорами в мире. На долю ЕС приходится треть всего пакета финансирования в 100 миллиардов долларов. При этом на Европу приходится всего 6 процентов мировых выбросов. Мы ожидаем, что страны со средним уровнем дохода также присоединятся к этим усилиям", - подчеркнул он.

Литовский министр отметил, что Европа уже выполняет больше, чем ее доля в борьбе с изменением климата.

"Мы ожидаем, что крупные страны и основные загрязнители, такие как Китай и США, окажут поддержку другим странам в адаптации к изменению климата. Это абсолютно необходимо, поскольку мы сталкиваемся с миграцией, вызванной климатическими изменениями, на наши континенты, в Северную Европу. Люди не могут позволить себе жить в регионах южнее Сахары, в низменных странах. Мы обязаны поддерживать такие страны", - отметил он.

Министр также отметил успехи Литвы в декарбонизации своей экономики.

"Нам удалось сократить выбросы парниковых газов на 70 процентов, и наша экономика уже прошла процесс трансформации. Однако наиболее сложным остается транспортный сектор.

Мы должны искать эффективные решения и надеемся стать примером для многих стран, которые могут преобразовать свою экономику за короткий срок. Например, к 2030 году вся электроэнергия в Литве будет производиться исключительно из возобновляемых источников. На данный момент сектор централизованного теплоснабжения уже на 80 процентов базируется на возобновляемой энергии. Мы стремимся показать, как небольшая страна может добиться значительных результатов", - заключил С.Гентвилас.