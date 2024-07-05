Мирзоян заявил о важности подписания мирного соглашения с Баку

Подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку важно.

Как сообщает Day.Az, об этом в Ереване сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с делегацией США во главе с сенатором Роджером Уикером.

Он отметил важность продолжения процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что сегодня одним из главных факторов, препятствующих подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией, является наличие в конституции Армении определенных положений, закрепляющих территориальные претензии к Азербайджану и Турции. Азербайджан неоднократно заявлял, что для подписания мирного договора необходимо внести изменения в конституцию Армении и устранить положения, связанные с территориальными претензиями.

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