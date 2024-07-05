Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность

Лидер Лейбористкой партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от Карла III. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник в пресс-службе Букингемского дворца.

"Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кейра Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию", - говорится в публикации.

После встречи премьер-министр и его жена направляются в свой новый дом. Толпа сторонников и группа фотографов приветствуют нового главу британского правительства.

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