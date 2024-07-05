Начинается прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов

В Азербайджане стартует прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов на осенний семестр 2024-2025 учебного года.

Как сообщили Day.Az в Фонде студенческих образовательных кредитов, начиная с 9 июля, студенты могут посредством портала https://e-ttkf.edu.az/ подать заявку.

Право на получение кредита имеют студенты очного отделения на платной основе на уровне бакалавриата, магистратуры, резидентуры, среднего специального образования и высшего технического профессионального образования. За получением студенческого образовательного кредита могут обратиться граждане Азербайджана, обучающиеся в государственных и частных университетах, функционирующих в стране в соответствии с требованиями законодательства.

Лица, принятые в магистратуру по результатам конкурса, проведенного ГЭЦ на 2024/2025 учебный год, также смогут подать заявку на получение студенческого кредита на портале portal.edu.az параллельно с процессом регистрации студентов в учебном заведении.

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