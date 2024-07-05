Казахстан и Китай запустят совместный микроспутник в космос

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Северо-Западный политехнический университет Китайской Народной Республики (КНР) подписали соглашение о проведении микроспутниковых научных исследований.

Как сообщает Day.Az, договоренность была достигнута в рамках государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и его переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Сотрудничество открывает новые возможности для космических исследований, подготовки квалифицированных специалистов и совместной разработки спутников. Особое внимание будет уделено дистанционным исследованиям Земли с помощью микроспутников.

Отметим, что Северо-Западный политехнический университет является лидером по запуску космических объектов в КНР.

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