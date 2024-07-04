Азербайджан является одним из самых активных партнеров ШОС

Азербайджан является одним из самых активных партнеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend заявил политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

По его словам, развитие Азербайджаном отношений стратегического партнерства и союзничества с важными акторами геополитических и геоэкономических процессов, достижения в этом направлении за последние несколько лет, в период, сопровождающийся конфликтами и противостояниями в глобальной плоскости, являются свидетельством успешной реализации внешнеполитической концепции Президента Ильхама Алиева.

По его словам, Азербайджан открывается миру исходя из своих интересов и принципов взаимовыгодного сотрудничества.

"В этой связи продвижение Азербайджаном своих отношений по восходящей линии с региональными и глобальными экономико-политическими силовыми центрами Евразии, наряду с отдельными государствами Европы, Южной и Северной Америки, интенсификация взаимного диалога и сотрудничества со странами Африки, а также странами, находящимися в настоящее время в сфере глобальных экономико-политических процессов и расположенных в других регионах и субрегионах, нетрадиционных для нашей страны, сулит большие перспективы не только для нас, но и для региона в целом.

Если учесть также попытки ряда западных кругов, в частности Франции, вывести нашу страну из глобальных процессов и проводимую в этом направлении политику, сопровождающуюся излишней агрессивностью, то можно определить, что результаты были достигнуты за счет большого потенциала и дипломатического мастерства", - отметил он.

Э.Мирзабейли подчеркнул, что высокий динамизм, заметный в развитии отношений Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества и Китайской Народной Республикой, одной из важнейших стран этой организации, является ярким примером высокого доверия, которое официальный Пекин проявляет по отношению к Азербайджану и ее лидеру.

"Общая территория стран-членов ШОС составляет 65 процентов территории двух континентов - Европы и Азии, а население составляет почти половину населения мира. ШОС охватывает географию, в которой находятся самые богатые природные ресурсы мира, даже если не учитывать наблюдателей и партнеров по диалогу. ¼ процента мирового ВВП приходится на страны-члены ШОС, а это 23 триллиона долларов США.

То, что Президент Ильхам Алиев за короткий промежуток времени уже во второй раз получил приглашение на саммит ШОС, должно быть воспринято как дань уважения Азербайджану не только за его географическое положение, роль в региональных и глобальных процессах, но и в первую очередь за авторитет Президента Ильхама Алиева, его высокие лидерские качества.

Обладая большим промышленным, научным и инновационным потенциалом, Азербайджан имеет возможность в настоящее время и в ближайшем будущем принимать активное участие во взаимовыгодных инфраструктурных проектах, реализуемых через платформу ШОС, в том числе в сфере транспорта, логистики и энергетики. Наша страна полностью открыта для сотрудничества в области промышленности, науки, образования, туризма и гуманитарной деятельности.

Совместная азербайджано-китайская Декларация об установлении отношений стратегического партнерства, принятая в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Астану, является очень важным и исторически значимым документом. Китайская Народная Республика, всегда выдвигавшая на первый план фактор ответственности в глобальных процессах, имеет своеобразную точку зрения как в международных, так и в двусторонних отношениях.

Китай довольно осторожно выбирает себе стратегических партнеров и с большой ответственностью относится к своим обязательствам. Одним из факторов, способствующих укреплению связей между двумя странами, и, возможно, первым, по моему мнению, является то, что Азербайджан также с высоким чувством ответственности и чуткостью относится к своим обязательствам и отношениям со своими партнерами.

Подчеркивание в совместной декларации того, что Азербайджан и Китай, независимо от внешних факторов, считают друг друга надежными партнерами, демонстрирует, что обе страны, независимо от внешних факторов, проводят независимую, основанную на национальных интересах, принципах справедливости и взаимных интересах политику.

Другой момент, содержащийся в декларации - это то, что стороны поддерживают международную систему под эгидой ООН, придерживаются основных норм международных отношений, основанных на целях и принципах Устава ООН, выступают против гегемонии и политики власти, подчеркивают приверженность реальному многосторонию, подчеркивает, что Баку и Пекин имеют общую точку зрения на безопасное будущее человечества.

Наиболее важными направлениями в экономической плоскости декларации, я думаю, являются углубление сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и подчеркивание намерения Китая принять активное участие в строительстве и эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

В целом документ может быть оценен как поддержка проектов, реализуемых с участием и по инициативе Азербайджана, территориальной целостности и суверенитету нашей страны со стороны такого постоянно развивающегося мирового гиганта, как Китай.

В результате встречи Президента Ильхама Алиева с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество между нашими странами углубится во всех сферах, взаимодействие и диалог станут более интенсивными, двусторонние отношения приобретут новое содержание и качество", - добавил он.

По мнению политолога Агшина Каримова, Китай - мощное государство, реализующее новый мировой порядок в условиях геополитического хаоса.

"Принятие Азербайджаном и Китаем "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства" отражает развитие взаимных интересов Баку и Пекина в новом мировом порядке, углубление экономического сотрудничества, единые двусторонние подходы к среде безопасности", - отметил он.

Эксперт заявил, что позиция Азербайджана в документе о недопустимости политики "Единого Китая" и любой независимости Тайваня, а также поддержка Пекином мирной повестки дня, сформулированной Азербайджаном с Арменией, будут способствовать продвижению совместных приоритетов.

"Это позволяет говорить о том, что Азербайджан уже реализует стратегию, выходящую за рамки региональной политики. Это может проявляться в форме приоритетов, которые выражают интерес и поддержку повестки дня Китая в Азии.

Китай же играет роль в геополитических вопросах наряду с экономическим расширением на Южном Кавказе и строит свою стратегию на Азербайджане. Можно прогнозировать, что дипломатическое и политическое влияние Китая будет расширяться вместе с его экономическим портфелем в регионе", - подчеркнул он.

По его мнению, Китай нацелен на многополярный мировой порядок, в котором страны воздерживаются от вмешательства во внутреннюю политику других стран.

"Это подход, отвечающий интересам Азербайджана и, безусловно стоит учитывать, что о невмешательстве во внутренние дела указано в декларации", - сказал он.

По его словам, Китай уверен, что США теряют потенциал справиться с военными, дипломатическими и моральными обязанностями, которые берут на себя

"Подход Китая сквозь эти призмы может быть направлен на создание альтернатив перед лицом претензий других международных субъектов на гегемонию на Южном Кавказе. Такая повестка дня Пекина повысит поддержку Азербайджана Китаем в завершении проекта мирного договора с Арменией и формировании архитектуры безопасности", - добавил А. Керимов.

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