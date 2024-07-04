https://news.day.az/politics/1672702.html Два генерала ВС Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
Два генерала ВС Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
Два генерала Вооруженных сил Азербайджанской Республики - начальник Главной военной инспекции министерства обороны генерал-лейтенант Закир Агаев и начальник Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности министерства обороны генерал-майор Мамед Эминов освобождены от занимаемых должностей с зачислением в запас.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Отметим, что генерал-лейтенант Закир Агаев (звание присвоено в 2022 году) был награжден орденом "Азербайджанский флаг".
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