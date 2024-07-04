«Хезболла» выпустила более 200 ракет по штабу армии Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболла" атаковало штаб 91-й дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В "Хезболле" заявили, что во время атаки было выпущено более 200 ракет.

Накануне сообщалось, что военизированная организация выпустила 100 ракет по двум штабам ЦАХАЛ. Обстрелу подверглись казармы Нафах и штаб ПВО и ПРО в казармах Калиа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!