https://news.day.az/society/1672855.html В Азербайджане утверждены "Правила по электрической сети"
В Азербайджане утверждены "Правила по электрической сети"
В Азербайджане утверждены "Правила по электрической сети".
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно решению, до начала функционирования Единой информационной системы коммунальных услуг в "Правилах по электрической сети" утверждено осуществление предусмотренных в ней процедур через созданную ОАО "Азеришыг" информационную систему, напрямую, а также через почту или электронную почту.
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