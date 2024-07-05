В Азербайджане утверждены "Правила по электрической сети".

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, до начала функционирования Единой информационной системы коммунальных услуг в "Правилах по электрической сети" утверждено осуществление предусмотренных в ней процедур через созданную ОАО "Азеришыг" информационную систему, напрямую, а также через почту или электронную почту.

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