Президент Кыргызстана вылетел в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

"В рамках визита, который состоится 6 июля, глава государства примет участие в неформальном Саммите глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Темой внеочередной встречи глав государств ОТГ является "Транспорт, связь и обеспечение формирования устойчивого будущего посредством климатической деятельности"", - говорится в сообщении пресс-службы.

В состав делегации входят министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев, посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов и министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев.

Отметим, что 6 июля в Шуше состоится неофициальный саммит ОТГ. Он послужит платформой для обсуждения на высоком уровне ключевых вопросов и повестки дня организации.

В конце встречи ожидается подписание Карабахской декларации, а также некоторых других важных документов.

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