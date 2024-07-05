Эрсин Татар прибыл в Физулинский район

Находящийся с визитом в нашей стране Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар 5 июля прибыл в Физулинский район для участия в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, был выстроен почетный караул.

Президента Северного Кипра Эрсина Татара встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.