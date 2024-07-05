В Баку впервые с концертом выступил "грузинский Челентано"

Курьер, грузчик, менеджер, официант, звукорежиссер, управляющий баром - это всего лишь несколько моментов из его жизни, прежде чем он занялся тем, что, возможно, предначертано судьбой. Сейчас он музыкант, чьи видео набирают миллионные просмотры, а концерты проходят с аншлагами.

Во Дворце Гейдара Алиева впервые с большим сольным концертом выступил Мераб Амзоев, сообщает Day.Az. Вечер был организован AzKonsert.

Мераб легко собирает залы людей, желающих вживую услышать его неповторимый голос, оказывающий завораживающее и даже терапевтическое действие. Поклонники называют его "бархатный голос Грузии", "грузинский бриллиант", "грузинский Челентано". Для бакинцев он подготовил интересную музыкальную программу, которая не оставила равнодушным ни одного поклонника его творчества. Специальным гостем вечера стал популярный азербайджанский исполнитель шансона, лаурета международных конкурсов Джалал Аббасов.

Мераб Амзоев - музыкант, гитарист, певец и кавер-артист. Он пишет свои песни и переосмысливает известные хиты популярных исполнителей. Певец исполняет авторские песни и каверы на грузинском, русском, английском, итальянском, испанском, французском языках. Известность к музыканту в Грузии пришла в 2017 году после участия в шоу X Faсtor и Georgian Idol. Пика популярности он достиг в 2023 году, когда ролики с его исполнением кавер-версий популярных песен буквально заполонили интернет и набирали миллионы просмотров в социальных сетях.

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