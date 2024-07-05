В Турции задержаны десятки подозреваемых в связях с ДЕАШ

Правоохранительные органы Турции провели масштабную операцию по задержанию лиц, причастных к террористической организации ДЕАШ.

Как сообщает Day.Az, о задержаниях в рамках операции под кодовым названием Bozdoğan написал в соцсетях министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

Глава МВД отметил, что операция охватила 16 провинций республики, в том числе такие крупные, как Анкара, Стамбул, Измир, Кайсери, Конья и Анталья. Задержано 45 подозреваемых.

"Наша единственная цель - борьба с терроризмом вплоть до нейтрализации последнего причастного к кровавым организациям. Благодарю полицию за успешное противодействие преступности", - написал Йерликая.

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