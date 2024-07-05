Азербайджанские шоу-звезды выступят с концертом "Наши бакинские ночи"

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 14 июля в 20:00 состоится концерт "Bizim Bakı gecələri" (Наши бакинские ночи), посвященный 100-летию известного композитора, автора популярных песен Алекпера Тагиева (28.04.1924 - 16.04.1981), сообщает Day.Az.

В концертной программе в сопровождении эстрадного ансамбля Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова выступят народные артисты Ниса Гасымова и Шахназ Гашимова, заслуженный деятель искусств Мехпара Джафарова, исполнители Замиг Гусейнов, Алмаханым Ахмедли, Миралам Мираламов, Кямиля Набиева, Сабина Арабли, Ульвия и другие.

Билеты можно приобрести во всех кассах Баку и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/alakbar-taghiyev-100-our-baku-nights/119881

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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