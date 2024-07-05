Nar поддерживает развитие туризма в Азербайджане

Выгодный оператор мобильной связи страны Nar подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией туристических агентств Азербайджана (АТАА) для поддержки развития местного туризма. Меморандум направлен на улучшение туристического опыта путем предложения удобного доступа к мобильным услугам по доступным ценам. В рамках сотрудничества Nar подарит туристам, приезжающим в Азербайджан, специальные номера Nar.

Согласно условиям меморандума, туристические агентства смогут быстро и экономично получить специальные номера от Nar, обеспечивая туристам отличные впечатления. Независимые экскурсоводы и местные жители также смогут на выгодных условиях приобрести специальные номера Nar, предназначенные для туристов. Благодаря этому агентства и частные лица, работающие в сфере туризма, повысят ценность своих услуг, предоставляя иностранным гостям надежные и доступные услуги мобильной связи.

Nar поддерживает развитие туризма, внося свой вклад в ненефтяной сектор Азербайджана. При этом мобильный оператор подчеркивает свою приверженность обеспечению туристов легким доступом к выгодным услугам мобильной связи, чтобы способствовать продвижению Азербайджана как туристического направления. Подробная информация обо всех услугах и продуктах предлагаемых Nar на выгодных условиях доступна на сайте nar.az.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.