Настоящая сокровищница человечества в Баку

Некоторые терпеть не могут классическую музыку, зачастую складывая свое мнение с экранов телевизоров, когда их взору предстают скучные люди уныло играющие на скрипках и роялях. Но со временем понимают, что были в корне не правы, особенно, когда посещают концерт и наслаждаются от живого исполнения классики.

С точки зрения истории, классическую музыку часто связывают с эпохой классицизма, охватывающей 18-19-е века, хотя корнями она уходит в средневековье. Долгое время эта музыка считалась для состоятельных и образованных слоев населения, которые могли по достоинству оценить ее. Но в 20 веке ситуация кардинально изменилась, когда классические произведения получили повсеместное распространение, но далеко не все и по сей день могут разглядеть ее красоту и необыкновенность, окунуться в эмоциональное и духовное развитие личности. А ведь классика - это настоящая сокровищница человечества!

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, сообщает Day.Az.

В музыкальном вечере солисты Наргиз Алиева (флейта), Сабухи Халилов (фагот), Сабина Гулиева (скрипка), Эйюб Алиев (виолончель), Ниджат Салманов (флейта), Айтадж Кара (скрипка), Айдан Саламова (скрипка) и Магомедали Пашазаде (кларнет) представили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

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