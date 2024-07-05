В Баку состоится азербайджано-иракский бизнес-форум

Азербайджан и Ирак договорились провести следующий бизнес-форум в Баку в ближайшем будущем.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в публикации посла Азербайджана в Ираке Насира Мамедова в соцсети Х.

В публикации отмечается, что была проведена встреча с председателем Федерации торговых палат Ирака Абдулом Раззаком аль-Зухайри.

"На встрече мы обсудили текущее состояние экономических отношений между нашими странами, изучили возможности для расширения сотрудничества в сфере торговли, а также продвижения взаимных инвестиций. Мы договорились о проведении в ближайшем будущем следующего бизнес-форума двух стран в Баку", - говорится в публикации

Напомним, что первый азербайджано-иракский бизнес-форум состоялся в Багдаде в декабре 2023 года.

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