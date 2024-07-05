В Госкомитете Азербайджана произведены структурные изменения и кадровые назначения

В Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Азербайджана были проведены структурные изменения с целью приведения деятельности ведомства в соответствие с современными требованиями, повышения качества работы, обеспечения более гибкого и оперативного управления.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с религиозными образованиями, соответствующий приказ подписал председатель данного комитета Рамин Мамедов.

В рамках существующих штатных единиц в комитете созданы отделы по религиозным вопросам, работе с регионами, международному сотрудничеству, экспертизе, инклюзивному развитию, медиа и коммуникациям, государственной службе и человеческим ресурсам, работе с документами и обращениями, финансам и снабжению, а также созданы две должности советников и пост заместителя руководителя аппарата.

В комитете будут работать секторы внутреннего контроля, аналитического анализа и прогнозирования, информационных технологий, управления проектами, права, приема граждан и закупок.

Приказом председателя комитета было произведено кадровое назначение, соответствующее вновь созданной структуре. Так, Нариман Гурбанов будет руководителем аппарата, Эльшад Миралям - заместителем руководителя аппарата, Анар Рагимов - начальником отдела международного сотрудничества, Рамин Худаев - начальником отдела по работе с регионами, Агшин Алиев - начальником отдела государственной службы и человеческих ресурсов.

Амиль Джавадов назначен советником председателя, Джахандар Алифзаде - начальником отдела по религиозным вопросам, Нахид Мамедов - начальником отдела по экспертизе, Эльнара Керимова - начальником отдела по инклюзивному развитию, Ягут Алиева - начальником отдела по медиа и коммуникациям, Вугар Салимов - начальником отдела по работе с документами и обращениями.

Кроме того, произошли изменения в руководстве Фонда пропаганды духовных ценностей. Исполнительным директором Фонда назначен Вюсал Гёюшов. Должность директора юридического лица публичного права "Бакинский теологический колледж" займет Мехман Исмаилов.

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