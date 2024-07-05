Утверждены правила выдачи удостоверения на управление железнодорожным транспортом
Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении описания, спецификации, образца и порядка выдачи удостоверения, подтверждающее право управления железнодорожным транспортом.
Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению утверждены "Описание удостоверения, подтверждающего право управления железнодорожным транспортом", "Спецификация удостоверения, подтверждающего право управления железнодорожным транспортом", "Образец удостоверения, подтверждающего право управления железнодорожным транспортом", "Порядок выдачи удостоверения, подтверждающего право управления железнодорожным транспортом".
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