https://news.day.az/world/1672826.html Трамп предложил Байдену провести дебаты без правил
Трамп предложил Байдену провести дебаты без правил
Экс-президент США Дональд Трамп предложил нынешнему лидеру страны Джо Байдену поучаствовать в новых теледебатах без модерации.
Как передает Day.Az, об этом 5 июля он написал в собственной социальной сети Truth Social.
"У меня есть ответ на вопрос о компетентности Джо Байдена. Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны", - заявил Трамп.
До этого он писал, что не поверил объяснениям поведения Байдена на дебатах.
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