Трамп предложил Байдену провести дебаты без правил

Экс-президент США Дональд Трамп предложил нынешнему лидеру страны Джо Байдену поучаствовать в новых теледебатах без модерации.

Как передает Day.Az, об этом 5 июля он написал в собственной социальной сети Truth Social.

"У меня есть ответ на вопрос о компетентности Джо Байдена. Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны", - заявил Трамп.

До этого он писал, что не поверил объяснениям поведения Байдена на дебатах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!