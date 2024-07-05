Иран предостерег Армению от игр с "Большим сатаной"

Политика США в регионе не учитывает интересы народов Южного Кавказа. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Ирана Мехди Собхани, комментируя заявления Вашингтона о поддержке армяно-азербайджанского процесса.

"Мы приветствуем усилия Армении и Азербайджана по достижению мира. Мы против войны и выступаем за мир. Альтернативы миру в регионе не существует. Это наш принципиальный подход. Мы поддерживаем диалог между Ереваном и Баку", - отметил Собхани.

Тем не менее, в Тегеране не доверяют Вашингтону. По мнению Собхани, когда "Большой Сатана" заходит в регион, он преследует свои цели, а не стремится к миру и безопасности народов.

Для достижения своих целей, добавил он, США используют различные инструменты.

"Они хотят превратить Южный Кавказ в платформу для сведения счетов с другой страной. Учитывая наш опыт с "Большим Сатаной", мы очень скептичны относительно их заявлений", - подчеркнул посол.

В Иране не верят, что США хотят добра странам региона.

"Соединенные Штаты слишком далеко, чтобы их напрямую затронула эскалация в регионе. Любая война или напряженность здесь скажется на всех странах региона", - добавил он.

Таким образом, по его словам, формат 3+3, включающий страны региона, может способствовать достижению долговременного мира. Этот формат охватывает не только политические, но и экономические и торговые аспекты, резюмировал посол.

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