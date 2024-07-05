Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал прошение об отставке королю Чарльзу III.

Как передает Day.Az, об этом сообщают британские СМИ.

Он стал самым молодым главой правительства страны за последние 200 лет. Свой пост Сунак, состояние которого превышает состояние британского короля, занимал менее двух лет.

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