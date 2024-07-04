Президент Ильхам Алиев: Мы приветствуем стремление США всегда оказывать поддержку установления прочного мира в регионе

Мы приветствуем стремление США всегда оказывать поддержку нормализации отношений с Арменией, установлению прочного мира в регионе и процессу подготовки мирного договора.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня Независимости США.

"Азербайджан является сторонником построения интегрированной и инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества, основанной на новых геополитических реалиях и справедливости, без каких-либо разделительных линий. Азербайджан, как инициатор мирного договора с Арменией и составляющих его основу пяти принципов, всегда демонстрирует политическую волю для продвижения мирной повестки дня.

Сегодня открываются большие перспективы для диверсификации наших взаимовыгодных торгово-экономических связей, в частности, для развития нашего сотрудничества в сфере высоких технологий, цифрового и зеленого перехода, сельского хозяйства, инвестиций, авиации и других областях.

Верю, что Азербайджан и США, как друзья и партнеры, и впредь будут прилагать совместные усилия для успешного продолжения охватывающего различные сферы тесного сотрудничества в интересах наших стран и во благо наших народов", - отмечается в поздравительном письме главы государства.