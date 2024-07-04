Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Джозефу Байдену

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту США Джозефу Байдену в связи с Днем независимости США, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке