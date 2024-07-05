Демократы обсуждают, как можно снять Байдена с президентской гонки

Представители Демократической партии не обсуждают, нужно ли менять нынешнего американского лидера Джо Байдена в президентской гонке, они обсуждают, как это можно сделать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телекомпании CNN бывший сотрудник администрации Барака Обамы Ван Джонс.

По его словам, хотя демократы в ходе телевизионных выступлений говорят слова поддержки в адрес нынешнего президента, в частном порядке они ведут совершенно другие разговоры.

"За кулисами [в Демократической партии] царит полномасштабная паника, - сказал Джонс. - Люди передают друг другу записки, по WhatsApp пересылают туда-сюда PDF-файлы, пытаясь понять, какие есть варианты. Как можно заменить Байдена. Как заставить его сделать это так, чтобы он почувствовал уважение к себе, как и должно быть".

Между тем ранее в Белом доме сообщили, что Байден не рассматривает возможность выхода из предвыборной гонки в США.