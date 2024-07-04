https://news.day.az/society/1672612.html В Загатале перевернулся легковой автомобиль - есть пострадавшие
В Загатале перевернулся легковой автомобиль - есть пострадавшие
В Загатале перевернулся легковой автомобиль, пострадали 6 человек.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля в районе села Юхары Чардаглар.
Легковой автомобиль марки "Nissan X-Trail", за рулем которого находился житель села Сарвар Эльшан оглу Ахмедов 2006 г.р., перевернулся. Он и его пассажиры получили травмы.
По факту ведется расследование.
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