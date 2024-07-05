Результаты парламентских выборов в Великобритании

Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером получила большинство голосов в Палате общин по итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании. Это означает конец 14-летнего правления консерваторов в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, подсчет голосов завершен еще не на всех избирательных округах, но лейбористы уже официально победили в 381 из них, что обеспечивает им комфортное большинство в 650-местной палате.

Кир Стармер и министр финансов в теневом правительстве Рэйчел Ривз, которой прочат второй по значимости пост в будущем правительстве, уверенно победили в своих избирательных округах.

Действующий премьер-министр Риши Сунак также сумел переизбраться в своем округе Ричмонд и Норталлертон. Вместе с тем он признал, что консерваторы проиграли, и сообщил, что поздравил Стармера с победой.

"Британский народ сегодня вынес отрезвляющий вердикт, и я беру на себя ответственность за поражение", - сказал Сунак.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс также признал, что правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела поражение на прошедших 4 июля выборах в парламент. Выступление главы оборонного ведомства транслировал телеканал Sky News.

"Очевидно, что у Великобритании утром будет новое правительство. И я переживаю, что если оно быстро не возьмет на себя обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону, то наши вооруженные силы могут страдать точно так же, как наши друзья в Украине", - сказал политик, который минутами ранее сам лишился депутатского мандата на выборах. В Палате общин Шэппс заседал с 2005 года.

Лейбористы поддерживают идею повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП с нынешних 2,2%. Однако они не указывают точного срока, когда намерены сделать это. Консерваторы же ранее объявили, что планируют довести расходы до такого уровня к 2030 году.

В пятницу утром лидер победившей партии должен быть принят королем Чарльзом III. На аудиенции Стармеру будет поручено сформировать новое правительство. После этого он отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с обращением к нации уже как новый премьер.

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