Макрону посоветовали замолчать после провала на выборах

Politico: союзники Макрона велели ему замолчать после провала на выборах

Союзники президента Франции посоветовали ему прекратить предвыборную кампанию после провала его коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Ему сказали прекратить (предвыборную кампанию - прим. ред.)... И дело не в том, что он услышал наше послание, скорее, его заставили его услышать", - приводит издание слова неназванного представителя французской партии "Возрождение".

Как подчеркивает газета, "реальность такова, что его союзники не хотят, чтобы он участвовал в предвыборной кампании".

Напомним, партия Макрона потерпела разгромное поражение согласно итоговым результатам первого тура парламентских выборов.

Правая партия "Национальное объединение" по итогам первого тура парламентских выборов во Франции заняла первое место, набрав 33,15% голосов избирателей. Окончательные цифры обнародовало МВД республики.

Левый альянс "Новый народный фронт" получил 27,99% голосов и оказался на втором месте. Коалиция действующего президента страны Эммануэля Макрона "Вместе за республику" заняла лишь третье место с 20,04% голосов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!