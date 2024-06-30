https://news.day.az/politics/1671890.html Макрон проигрывает выборы - С ТРЕСКОМ
Макрон проигрывает выборы - С ТРЕСКОМ
МВД Франции опубликовало первые итоги внеочередных парламентских выборов в стране.
Как передает Day.Az, итоги эти триумфальны для ультраправых.
Отмечается, что национальное объединение" Марин Ле Пен занимает первое место с 32,2% голосов.
"Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, а коалиция Макрона только на третьем с 21,5% голосов избирателей.
Это только первые данные, но уже понятно, что партия Макрона с треском проигрывает выборы.
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