Макрон проигрывает выборы

МВД Франции опубликовало первые итоги внеочередных парламентских выборов в стране.

Как передает Day.Az, итоги эти триумфальны для ультраправых.

Отмечается, что национальное объединение" Марин Ле Пен занимает первое место с 32,2% голосов.

"Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, а коалиция Макрона только на третьем с 21,5% голосов избирателей.

Это только первые данные, но уже понятно, что партия Макрона с треском проигрывает выборы.