В ШОС нужно сделать акцент на укреплении сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности Президента Ирана Мохаммед Мохбир на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Надеемся на расширение сотрудничества между Ираном и странами ШОС. Одним из важных вопросов является обеспечение безопасности экономических отношений. Надо поддерживать использование национальных валют, применять современные технологии", - сказал он.

Мохбир считает, что одним из ключевых проектов для стран ШОС является Юг-Север.

"Это является важным пунктом нашей повестки. Мы работаем над сокращением времени отправки товаров. Самые крупные потребители энергии могут способствовать расширению сотрудничества. Надо сделать акцент на углублении сотрудничества, обеспечении энергобезопасности", - сказал и.о Президента Ирана.

Он также отметил важность проектов в области альтернативной энергии.

"Экологические вопросы крайне важны для развития. Иран имеет различные планы и программы, играет положительную роль на международной арене. Необходимо развивать дух сотрудничества и дружбы", - добавил Мохбир.

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