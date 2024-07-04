Вопросы развития в области энергетики являются актуальными для Кыргызстана

Вопросы успешного и устойчивого развития в области энергетики являются актуальными и важными для Кыргызстана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

В своем выступлении Жапров акцентировал внимание на вопросах экологической безопасности и устойчивости.

"Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды также будет дополнительным вкладом в решение глобальных экологических вызовов, смягчение негативных последствий изменения климата и адаптации к нему", - сказал Жапаров.

Президент упомянул, что утверждаемая Стратегия развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года позволит провести необходимую работу по развитию сотрудничества в этой области.

"Кыргызстан призывает продвигать проекты, касающиеся развития возобновляемых источников энергии, энергосбережения, энергоэффективности и гидроэнергетики. При этом интенсивное таяние ледников угрожает сокращением водных ресурсов, что негативно сказывается уже сейчас на состоянии сельского хозяйства, и подводит к вопросу продовольственной безопасности", - подчеркнул глава государства.

Жапаров проинформировал, что Кыргызстан, будучи горной страной, с начала 2000-х годов проводит активную работу по привлечению внимания мировой общественности к горной проблематике.

Он сообщил, что в качестве завершающего этапа "Горного пятилетия" планируется проведение в 2027 году в Кыргызстане II Глобального горного саммита "Бишкек+25", спустя 25 лет после I саммита.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

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