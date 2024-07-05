Экзитполы показывают уверенную победу лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах в Британии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают экзитполы трех крупнейших телеканалов страны.

Неофициальные данные единого экзитпола сообщают, что партия лейбористов получит до 410 голосов в британском парламенте, таким образом набирая уверенное большинство среди 650 депутатов нижней палаты. На данный момент правящая Консервативная партия рассчитывает получить только 131 место в парламенте, показав резкое и значительное ухудшение своего положения по сравнению с предыдущими выборами в 2019 году.

Оставшиеся места разделили между собой партия "Либеральные демократы" (61 место), правопопулистская партия Reform UK (13), Шотландская национальная партия (10), "зеленые" (2) и независимые кандидаты (23 места).

Таким образом, спустя 14 лет, лейбористы вновь приходят к власти в Соединенном королевстве.

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