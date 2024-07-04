https://news.day.az/society/1672632.html В этих селах Лянкарани не будет света
В этих селах Лянкарани не будет света
С сегодняшнего дня до 15 июля в ряде сел Лянкяранского района будет поочередно ограничена подача электроэнергии.
Об этом Day.Az сообщили в ОАО "Азеришыг".
В частности будет ограничена подача электроэнергии в села Ширин Гую, Урга, Сапнекяран, Шихакяран, Сепаради, Паракенд, Гирдени, Хавзова, Ляж.
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