В этих селах Лянкарани не будет света

С сегодняшнего дня до 15 июля в ряде сел Лянкяранского района будет поочередно ограничена подача электроэнергии.

Об этом Day.Az сообщили в ОАО "Азеришыг".

В частности будет ограничена подача электроэнергии в села Ширин Гую, Урга, Сапнекяран, Шихакяран, Сепаради, Паракенд, Гирдени, Хавзова, Ляж.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!