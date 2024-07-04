Представитель Казахстана назначен генеральным секретарем ШОС

Бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назначен генеральным секретарем ШОС на 2025-2027 годы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, решение о его назначении было принято на Астанинском саммите ШОС.

Отметим, что с января 2023 года Ермекбаев занимал должность заместителя генерального секретаря ШОС. Ранее он был помощником президента и секретарем Совета безопасности, министром по делам религий и гражданского общества, а также министром обороны.

Для полного ознакомления с подписанными документами в рамках саммита ШОС перейдите по ссылке.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

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