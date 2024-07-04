Хорошая новость для владельцев неоформленных домов

Ускорился процесс выдачи документов на неоформленные дома.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике Таир Рзаев.

Он отметил, что выдача документов на такие дома - сложный процесс.

"По имеющейся у меня информации, документы выданы на более чем 40 тысяч домов. Многие из этих домов построены под высоковольтными линиями электропередачи, на территории, где проходят трубопроводы, есть дома, построенные на землях, принадлежащих определенным компаниям, на землях сельскохозяйственного назначения. Все это должно быть легализовано, что является сложным процессом. Однако этот процесс значительно ускорился", - добавил Рзаев.

По его словам, существует около 500 тысяч незаконно построенных домов.

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