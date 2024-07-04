Узбекистан заинтересован в принятии Программы нового экономического диалога ШОС

Узбекистан заинтересован в принятии Программы нового экономического диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая сегодня на очередном заседании Совета глав государств ШОС в Астане.

"Предлагаю поручить нашим правительствам и ведомствам проработать вопрос принятия Программы нового экономического диалога ШОС, с охватом таких направлений, как инновационное развитие, цифровизация и роботизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего", - сказал он.

Президент упомянул, что регион ШОС - это пространство колоссальных экономических возможностей, платформа и ресурсная база для долгосрочного устойчивого развития всех стран организации.

"На ШОС приходится порядка одной трети мирового валового продукта по паритету покупательной способности, около 27 процентов прямых иностранных инвестиций и до 20 процентов глобальной торговли. Государства организации лидируют по показателям индустриального и инновационного развития, располагают огромным интеллектуальным потенциалом, богатейшими энергетическими и агроресурсами", - подчеркнул Мирзиёев.

Он также добавил, что в этой связи сегодня как никогда актуальна инициатива о формировании общего пространства для наращивания внутри-региональной торговли и промышленно-технологической кооперации.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

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