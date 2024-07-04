Будет ли увеличено количество автобусов по маршруту Баку-Нахчыван?

В ряде социальных сетей появилась информация об увеличении количества регулярных автобусных маршрутов Баку-Нахчыван-Баку.

В четверг, в ответ на запрос Trend касательно данного вопроса, Азербайджанское агентство наземного транспорта сообщило, что на регулярном автобусном маршруте Баку-Нахчыван-Баку в течение дня выполняется 4 рейса (в 9:00, 19:00, 20:00 и в 21:00), передает Day.Az.

"В случае возникновения пассажирского спроса количество рейсов доводится до 6. В настоящее время пассажиропоток в этом направлении не наблюдается. Пассажиры могут приобрести билеты в режиме онлайн на сайте biletim.az и в кассах автовокзалов", - говорится в сообщении агентства.

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