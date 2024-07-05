Студенты Miniboss Business School Baku стали победителями чемпионата мира по стартапам

Студенты Miniboss Business School Baku были удостоены 1-го места в категории SAGE (Стартапы для развития глобальной среды) чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков 6-17 лет, который проходил с 29 июня по 2 июля в Стамбуле.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на мероприятии, в котором приняли участие представители из более чем 20 стран, команда "Chaykhor", показав самый высокий результат и выйдя в суперфинал, заняла первое место.

Команда "Chaykhor" стала лучшей среди 23 команд в пяти категориях (инновативность, прибыльность, масштаб проекта, освещение в СМИ, ответ на вопрос жюри).

Отметим, что все команды были представлены в категориях SAGE (Стартапы для развития глобальной среды) и SIFE (Стартапы в инновационном свободном предпринимательстве).

Азербайджанские команды заняли второе место в категории SIFE (проект "AzBathty") и третье - в категории SAGE (команды "Sketchio" и "Ecoleaf").

Еще 3 бизнес-проекта команд "Meyvali", "Dill Buzz" и "Kharı Touch" были удостоены специальной золотой награды в соответствии с Целями ООН в области устойчивого развития.

Нармина Гасанова - учредительница Miniboss Business School в Азербайджане, во второй раз была удостоена звания "Лучший франчайзинговый владелец года".

Отличившаяся среди других директоров филиалов эффективным управлением представительством на протяжении всего года Алина Халафова была награждена сертификатом "Директор года".

Улькер Ахмедова, преподаватель Miniboss Business School, отличившаяся своей педагогической деятельностью, была награждена сертификатом наряду с преподавателями из других филиалов.

Miniboss Business School - единственная школа на глобальном рынке, имеющая 70 филиалов в 27 странах, использующих инновационные бизнес-методологии. Образовательное учреждение предоставляет широкие возможности для раскрытия полного предпринимательского потенциала и сильных лидерских качеств детей 6-17 лет по уникальной методике.

Международная образовательная сеть Miniboss Business School ежегодно организует форум стартапов, национальные первенства и чемпионаты мира по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

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