Композиция, посвящённая шехиду Карабахской войны, признана лучшей в Польше

Композиция "Simli kvartet", посвящённая шехиду Карабахской войны Рашаду Бабаеву, стала победителем в категории composition международного конкурса World's Best Musicians в Варшаве (Польша), сообщила Day.Az автор произведения, композитор Нигяр Сулейман.

World's Best Musicians - крупнейший в мире конкурс классических музыкантов (инструменталисты, вокалисты, камерные ансамбли, композиторы и дирижеры). В этом году в конкурсе приняло участие более 1500 участников из 56 стран, многие из которых участвовали в онлайн-концертах. Выпускница Специальной музыкальной школы им. Бюльбюля, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Эстонской академии музыки и театра, лауреат международных конкурсов Нигяр Сулейман также принимала участие в конкурсе онлайн. Композиция "Simli kvartet" была написана в период 44-дневной Отечественной войны.

Рашад Бабаев родился 4 июня 1992 года в городе Баку. Во время 44-дневной Отечественной войны в звании прапорщика азербайджанской армии он принимал участие в боях за освобождение от оккупации населенных пунктов Кяльбаджарского, Джебраильского, Физулинского и Ходжавендского районов. Также проявил мужество и отвагу в боях за Муровдаг и Суговушан. 10 октября 2020 года геройски погиб в боях в направлении поселка Гадрут. Посмертно награжден медалями "За Родину", "За отвагу", "За освобождение Кяльбаджара".

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