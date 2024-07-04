Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем еще больше углубится во всех сферах

Предпринимаются важные шаги по развитию двусторонних отношений с Китаем, которые занимают важное место во внешней политике Азербайджана. Большую роль в укреплении этих связей играют отношения дружбы, построенные на взаимном доверии между Президентом Ильхамом Алиевым и китайским лидером Си Цзиньпином.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, тот факт, что китайский лидер был одним из первых глав государств, поздравивших Президента Азербайджана в связи с недавними президентскими выборами, является свидетельством дружественных отношений, сложившихся между двумя странами. Участие Президента Ильхама Алиева во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" по приглашению Си Цзиньпина в апреле 2019 года и встреча двух лидеров на саммите ШОС в сентябре 2022 года в Самарканде еще раз подтверждают важность этих отношений стран. Принятая в Астане совместная декларация об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами поднимает азербайджано-китайские отношения на новый уровень.

Политолог отметил, что Азербайджан, поддерживая принцип "единого Китая", был одной из первых стран, осудивших так называемые "выборы" на Тайване и заявивших об их непризнании.

По словам Гараева, Китай является одним из пяти основных торговых партнеров Азербайджана.

"В 2023 году торговый оборот между двумя странами составил 3,1 миллиарда долларов США. В Азербайджане более 300 китайских компаний активно работают в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, транспорте и сфере услуг. Китаем в Азербайджан было инвестировано 930,8 миллиона долларов США, а Азербайджаном в Китай - 263,3 миллиона долларов США", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу "Пояс и путь", выдвинутую Китаем, и установил тесное сотрудничество в рамках этой инициативы. Азербайджан, вложив значительные инвестиции в развитие инфраструктуры Среднего коридора, стал важной частью этого проекта. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор как наиболее эффективный и безопасный маршрут для доставки грузов из Китая в Европу и обратно увеличил объем грузоперевозок на 88% за первые девять месяцев 2023 года, до 2 миллионов тонн.

"С вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс срок доставки грузов из Китая в Турцию сократился с 1 месяца до 12 дней. Доставка грузов из Китая в страны Западной Европы через Турцию занимает всего 18 дней. Между Азербайджаном и Китаем также успешно развивается сотрудничество в области энергетики. Начато сотрудничество с "BYD Company Limited" в области производства автобусов с электродвигателями. В ноябре 2024 года в рамках COP29 планируется поставка в Азербайджан 160 автобусов компании BYD с электродвигателями и 100 электрических зарядных устройств. А местное производство автобусов планируется начать в 2025 году", - отметил он.

Гараев добавил, что также укрепляется сотрудничество между городами и регионами Азербайджана и Китая.

"Развиваются отношения дружбы между Баку и провинцией Сычуань, Гянджой и городом Циндао, Сумгайытом и городами Сиань и Мяньян. Фонд Гейдара Алиева считается главной движущей силой культурного и гуманитарного обмена между двумя странами и реализует различные проекты. Активно осуществляется сотрудничество и в области науки и образования. В Пекинском университете иностранных языков функционирует кафедра азербайджанского языка, а в высших учебных заведениях Азербайджана - Институты Конфуция. Уверен, что по итогам встреч лидеров двух стран сотрудничество между нашими государствами углубится во всех сферах. Эти связи между нашими странами поднимут азербайджано-китайские отношения на качественно новый уровень", - подчеркнул он.