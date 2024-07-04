Фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по данным на 11:00 4 июля в большинстве районов страны, как и ожидалось, было преимущественно без осадков, но вечером в некоторых горных и предгорных районах была гроза, местами прошли кратковременные дожди.

Количество выпавших осадков составило в Алибее (Загатала) 12 мм, в Шахдаге - 10 мм, в Ордубаде, Исмаиллы, Шахбузе, Джульфе, Балакяне, Загатале, Шеки, Шамахы, Губе, Гусаре, Хачмазе, Халтане, Шабране, Астаре - 5 мм.

Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 34 градуса тепла, в Нахчыванской АР 31 градус тепла, в Центральном Аране 34 градуса тепла, в горных районах 20-25 градусов тепла.

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