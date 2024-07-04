Как мы уже сообщали, при поддержке первого банка страны Kapital Bank и организации Бакинского инженерного университета стартовал конкурс "My Technology", в котором приняли участие школьники 10 и 11 классов, а также их преподаватели.

Всего на конкурс, направленный на выявление школьников, обладающих предпринимательским складом ума, было подано 140 проектов. Из них 30 перспективных проектов получили возможность принять участие в финальной выставке. Команды боролись за звание победителя, представляя свои идеи жюри. Среди стартап-проектов, оцененных жюри, победителями были выбраны 5 лучших проектов.

Команда "GreenExchange", представляющая Нахчыванскую Автономную Республику заняла 5-е место, команда "Trinity Panel" из Губа-Хачмазского региона заняла 4-е место, команда "SpecDeaf" из Абшерон-Хызинского региона заняла 3-е место, а команда "CO2toD Project" заняла 2 место. Победителем конкурса признана команда "The Right Way", представляющая Губа-Хачмазский регион.

Команды-победители были награждены сертификатами и ценными подарками от Kapital Bank и БМУ.

Конкурс, в котором приняли участие учащиеся 10 и 11 классов, а также их учителя-наставники, проводился с целью внесения вклада в формирование и развитие инновационной экосистемы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.