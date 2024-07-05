https://news.day.az/economy/1672812.html Курс биткоина рухнул
Курс биткоина рухнул
Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась до 54,922 тыс. долларов.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
В начале торгов стоимость этой криптовалюты составляла 54,254 тыс. долларов.
По состоянию на 08:31 (по бакинскому времени) биткоин замедлил снижение и находился на уровне $54,451 тыс.
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