Курс биткоина рухнул

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась до 54,922 тыс. долларов.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

В начале торгов стоимость этой криптовалюты составляла 54,254 тыс. долларов.

По состоянию на 08:31 (по бакинскому времени) биткоин замедлил снижение и находился на уровне $54,451 тыс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!